തമിഴ് സിനിമയിലെ ഹാസ്യതാരങ്ങളില്‍ ഏറെ ആരാധകരുള്ള ഒരാളാണ് യോഗി ബാബു. ലേഡി സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ നയന്‍താരയുടെ നായകനായി വേഷമിടാനുള്ള ഭാഗ്യവും യോഗി ബാബുവിന് ലഭിച്ചു. ഇരുവരും ഒന്നിച്ച കോലമാവ് കോകില എന്ന ചിത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ ഒരു അഡള്‍ട്ട് സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് യോഗിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇരുട്ടു അറൈയില്‍ മുരട്ട് കുത്ത് എന്ന അഡള്‍ട്ട് ഹോറര്‍ കോമഡി ചിത്രത്തിലൂടെ തമിഴകത്തെ സെന്‍സേഷനായി മാറിയ യാഷിക ആനന്ദാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികയായി എത്തുന്നത്. അഡള്‍ട്ട് ഹൊറര്‍ കോമഡിയായി 3ഡിയില്‍ തയാറാക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് സോംബി എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.

നവാഗതനായ വിനായക് ശിവ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഒരു പ്രേതമായാണ് യോഗി ബാബു എത്തുന്നത്. അഡള്‍ട്ട് തമാശകള്‍ ചിത്രത്തിലുണ്ടെങ്കിലും അത് പരിധിയില്‍ കവിഞ്ഞ അളവില്‍ ആയിരിക്കില്ലെന്നാണ് സംവിധായകന്‍ പറയുന്നത്.

ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ കളിയാക്കിയ മൂന്നു പെണ്‍കുട്ടികളെ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാന്‍ പ്രേതമായി എത്തുകയാണ് യോഗി ബാബു ചിത്രത്തില്‍. അതില്‍ പ്രധാനിയായ യാഷിക അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രേമം തകര്‍ക്കുക എന്നതാണ് ഇയാളുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം. ചിത്രത്തില്‍ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും യോഗി അല്ലാ ചിത്രത്തിലെ നായകനെന്നും സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി. 'പ്രതിനായകനെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഏറെ ഉചിതം. കോമഡി ഉണ്ടെങ്കിലും ചില രംഗങ്ങളില്‍ യോഗി പേടിപ്പിക്കും'.

ജനുവരി അവസാനത്തോടെ ചിത്രം തിയേറ്ററിലെത്തും.

