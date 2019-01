കെ.ജി.എഫ് താരം യഷിന്റെ വീടിന് മുന്‍പില്‍ ആരാധകന്‍ തീകൊളുത്തി മരിച്ച സംഭവം വലിയ വിവാദമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. താരാരാധന അതിരു കടന്നതിന്റെ പരിണിത ഫലമായിരുന്നു ഈ അത്മഹത്യ. ദസരഹള്ളി സ്വദേശിയായ രവി ശങ്കര്‍ എന്ന യുവാവാണ് സ്വയം തീകൊളുത്തി മരിച്ചത്. യഷിനെ കാണാന്‍ സാധിക്കാത്തതിന്റെ നിരാശയിലാണ് അയാള്‍ തീകൊളുത്തി മരിച്ചതെന്ന് കന്നട മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ദസരഹള്ളിയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് രവി ശങ്കര്‍. യഷിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനാണ് തന്റെ മകനെന്നും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്താണ് തന്റെ കുടുംബം അനുഭവിച്ചതെന്നും പറയുകയാണ് രവിയുടെ പിതാവ് രമണ.

''രവിക്ക് യഷ് എന്നാല്‍ ഭ്രാന്തായിരുന്നു. അവന് യഷിനെ പോലെ ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡാന്‍സ് ക്ലാസില്‍ ചേരാന്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. യഷിനെപ്പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു അവന്റെ വിനോദങ്ങള്‍- ദ ന്യൂസ് മിനിറ്റ് ഓണ്‍ലൈനിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് രമണ പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്ച 10: 15 ന് അവന്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങി. യഷിനെ കാണണം, പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പോകരുതെന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ അനുസരിച്ചില്ല. പിന്നീട് തിരികെ വന്നു. ആ സമയത്ത് അവന്‍ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. പിന്നീടെപ്പോഴോ അവന്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പോയി. ഞാന്‍ ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു.

ഈ വീട്ടില്‍ അവന് മാത്രമാണ് വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുറച്ചു കാലങ്ങളായി എനിക്ക് നടക്കാന്‍ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വയ്യാതിരിക്കുകയാണ്. ഞാന്‍ അവനോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, അമിതമായി ആരെയും ആരാധിക്കരുതെന്ന്. യഷിനെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ എന്തെങ്കിലും മോശമായി പറഞ്ഞാല്‍ അവന്‍ എന്നോട് തര്‍ക്കിക്കാന്‍ വരും. അവന്‍ ചെറുപ്പമായത് കൊണ്ടുള്ള പക്വതയില്ലായ്മാണ് എന്നാണ് ഞാന്‍ ആദ്യം കരുതിയത്. അത് ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കും എന്ന് കരുതിയില്ല.''

സംഭവം ഇങ്ങനെ

ജനുവരി 8 ന് യഷിന്റെ പിറന്നാള്‍ ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍ മുതിര്‍ന്ന കന്നട സിനിമാതാരം അംബരീഷിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടര്‍ന്ന് യഷ് ഇത്തവണ ആഘോഷപരിപാടികളൊന്നും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ യഷിനെ കാണാന്‍ താരത്തിന്റെ ഹൊസകേരഹള്ളിയിലെ വസതിക്ക് മുന്‍പില്‍ രവി എത്തി. താരത്തെ കാണാനും സെല്‍ഫിയെടുക്കാനുമാണ് ദസരഹള്ളിയില്‍ നിന്ന് അയാള്‍ എത്തിയതെന്ന് സുഹൃത്തുക്കള്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ സുരക്ഷാജീവനക്കാര്‍ അയാളെ യഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്ന് അയാള്‍ സ്വയം തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു.

സമീപവാസികള്‍ തീയണക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോഴേക്കും അയാള്‍ക്ക് 70 ശതമാനം പൊള്ളല്‍ ഏറ്റിരുന്നു. ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അയാള്‍ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. രവിയെ കാണാന്‍ യഷ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ബോധം തെളിഞ്ഞ രവി യഷ് എന്നെ കാണാന്‍ വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചതായി ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ യഷ് ആകെ അസ്വസ്ഥനാണ്. ''ഇത് ആരാധനയോ സ്നേഹമോ അല്ല. ഇനി ഒരാളെയും ഞാന്‍ ഇങ്ങനെ കാണാന്‍ വരികയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ അത് എന്റെ ആരാധകര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന തെറ്റായ സന്ദേശമായിരിക്കും. ഈ സംഭവം ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമാകട്ടെ''- യഷ് പറഞ്ഞു.

