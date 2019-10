വേനലവധിക്കാലം കെ. രഞ്ജനയെ സംബന്ധിച്ച് കഥാകാലമാണ്. മുത്തശ്ശിയമ്മയും എഴുത്തുകാരിയുമായ കെ.ബി. ശ്രീദേവിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നതും എണ്ണമറ്റ കഥകള്‍ കേള്‍ക്കാനാണ്. വായിക്കാന്‍ പഠിച്ചുതുടങ്ങിയതും മുത്തശ്ശിയമ്മ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഒടുവില്‍ കഥകളേറെ പറഞ്ഞുകേള്‍പ്പിച്ച ആ എഴുത്തുകാരിക്കുള്ള സ്‌നേഹസമ്മാനമായി അവരുടെതന്നെ കഥ സിനിമയാക്കി പേരക്കുട്ടി രഞ്ജന. വായിച്ചതിലേറെ പ്രിയപ്പെട്ട കെ.ബി. ശ്രീദേവിയുടെ 'യജ്ഞം' എന്ന നോവലാണ് ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

നമ്പൂതിരിസമുദായത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന ഭ്രഷ്ട്, സ്മാര്‍ത്തവിചാരം തുടങ്ങിയ അനാചാരങ്ങളുടെ വേദനകളും മറക്കുടയ്ക്കുള്ളില്‍ അന്തര്‍ജനങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ച അന്തസ്സംഘര്‍ഷങ്ങളുമെല്ലാം ചേര്‍ന്നതാണ് കഥാതന്തു.

ചിത്രീകരണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കെ.ബി. ശ്രീദേവിയെ 'കുടിവെച്ച' (വിവാഹശേഷം ഭര്‍ത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ അംഗമാക്കുന്ന ചടങ്ങ്) കൂടല്ലൂര്‍മനയാണ്. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്‍പിലും പിന്നിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമാണ്. ചിത്രീകരണവേളയില്‍ എല്ലാവരുടെയും താമസവും ഈ മനയില്‍ത്തന്നെയായിരുന്നു. ആദ്യമായി സംവിധായികയുടെ കുപ്പായമണിയുന്നതിലെ പരിഭ്രമത്തിനിടയിലും മറ്റൊരു വേനലവധിക്കാലമായി രഞ്ജനയ്ക്കത്.

ശരത്ദാസ്, ബാബു നമ്പൂതിരി എന്നീ സിനിമാനടന്‍മാരും ഷീനാ നാരായണന്‍ എന്ന നാടകപ്രവര്‍ത്തകയും ഈ നാല്‍പത് മിനിറ്റ് ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. പത്തോളം പുതുമുഖങ്ങളും സ്‌ക്രീനിലെത്തുന്നു. സച്ചിന്‍ നെഠത്ത്, നീരദ കെ.എം., സുമിത്രാ സുനില്‍, പദ്മജാ ഈട്ടിശ്ശേരി, അജിത് വെണ്‍മണി, ദിനി സതീശന്‍ എന്നിവരാണ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കള്‍. ആദി വാസുദേവന്‍, വാസുദേവന്‍ കോതമംഗലം, പരമേശ്വരന്‍ നാമംഗലം, ഹരിപ്രിയ നാമംഗലം, രമണി വേമഞ്ചേരി, സാവേരി വേമഞ്ചേരി, ഗൗരി വി. ഉണ്ണി, രാഘവന്‍, നീരജ, നീലിമ തുടങ്ങിയവരും വേഷമിടുന്നുണ്ട്.

സംവിധാനത്തിന് പുറമേ വിജേഷ് കാമ്പ്രത്തിനൊപ്പം തിരക്കഥയും എഴുതിയത് രഞ്ജനതന്നെ. സംഗീതം ശ്രീവത്സന്‍ ജെ. മേനോന്‍. വയലിന്‍ എടപ്പള്ളി അജിത്കുമാര്‍. ഹരിത്ത് ദാസിനൊപ്പം പിന്നണി പാടാനും സംവിധായികയുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാമറ: സോണി സെബാസ്റ്റ്യന്‍, എഡിറ്റര്‍: ബാസിദ് അല്‍ ഗസാലി, ചമയം: പ്രിയാ കാഞ്ഞിരക്കാട്.

ഭര്‍ത്താവിന്റെ കുടുംബമായ വെണ്മണി മനയുടെ 'വൈറ്റ് ബെല്‍' എന്ന ബാനറാണ് നിര്‍മാണം. മുന്‍പ് ബിരുദാനന്തരബിരുദത്തിനുള്ള പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി 'യജ്ഞ'ത്തെക്കുറിച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഹൈക്കു ചലച്ചിത്രമേളയില്‍ കൈയടിനേടി. ആ ചിത്രത്തിന് പൂര്‍ണതയില്ലെന്ന തോന്നലാണ് ഒരു മുഴുനീള സിനിമ പിറവിയെടുക്കാന്‍ കാരണമായത്. മാതൃഭൂമി ഓണ്‍ലൈനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രഞ്ജന കെ.ബി. ഉണ്ണിയുടെയും തനൂജയുടെയും മകളാണ്. ഐ.ടി. രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വി.എസ്. സന്ദീപാണ് ഭര്‍ത്താവ്. മകന്‍: വിഹാഗ്.

