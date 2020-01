150 കോടി ആഗോള കളക്ഷനുമായി സ്‌റ്റൈല്‍ മന്നന്റെ ദര്‍ബാറിന്റെ വിജയക്കുതിപ്പ്. ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

"കളി ആര്‍ക്ക് വേണമെങ്കിലും ആവാം, എന്നാല്‍ സിംഹാസനം രാജാവിനായിരിക്കും" എന്നാണ് ലൈക്ക 150 കോടി കളക്ഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് പുറത്തിറക്കിയ പോസ്റ്ററിനൊപ്പം കുറിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് ചിത്രം തിയ്യറ്ററുകളിലെത്തിയത്. ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ആദിത്യ അരുണാചലം എന്ന പോലീസ് ഓഫീസറായുള്ള രജനീകാന്തിന്റെ ഊര്‍ജസ്വലമായ പ്രകടനമാണ് ദര്‍ബാറിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. സുനില്‍ ഷെട്ടി, യോഗി ബാബു, നയന്‍താര, നിവേദ തോമസ് എന്നിവരുടെ പ്രകടനവും ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. എ.ആര്‍. മുരുഗദോസ് രജനീകാന്തിനെ നായകനാക്കി സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യചിത്രം കൂടിയാണ് ദര്‍ബാര്‍.

Here's the Worldwide Box-office collections of #DARBAR



"Anyone can play the game, but the throne always belongs to the EMPEROR 👑"@rajinikanth @ARMurugadoss #Nayanthara @anirudhofficial @santoshsivan @sreekar_prasad #Santhanam @SunielVShetty #DarbarPongal #DarbarBlockbuster pic.twitter.com/f2z0MGlzVv