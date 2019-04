കൊച്ചി: മലയാള സിനിമയിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മയായ വിമന്‍ ഇന്‍ സിനിമ കളക്ടീവ് (ഡബ്ല്യുസിസി)യുടെ രണ്ടാം വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം വെള്ളിയാഴ്ച കൊച്ചിയില്‍ നടക്കും.

ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പുമന്ത്രി കെ.കെ ഷൈലജ ടീച്ചര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങില്‍ തമിഴ് സംവിധായകന്‍ പാ രഞ്ജിത് ആണ് മുഖ്യതിഥിയായി എത്തുന്നത്. സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷക വൃന്ദ്രാ ഗ്രോവര്‍ മുഖ്യപ്രഭാഷണവും ബോളിവുഡ് നടി സ്വര ഭാസ്‌കര്‍, സംവിധായകന്‍ ഡോ. ബിജു, തിരക്കഥാകൃത്ത് ശ്യാം പുഷ്‌കരന്‍, ബിന്ദു വി.സി എന്നിവര്‍ ആശംസയും അര്‍പ്പിക്കും.

സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കും. കെ.കെ ഷൈലജ ടീച്ചര്‍ ആണ് സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് സിതാരയും പുഷ്പാവതിയും സംഘവും നയിക്കുന്ന ഗാനസന്ധ്യയും അരങ്ങേറും.

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിമന്‍ ഇന്‍ സിനിമാ കളക്ടീവ് രൂപീകൃതമാകുന്നത്. മഞ്ജു വാര്യര്‍, പാര്‍വതി, ബീനാ പോള്‍, അഞ്ലി മേനോന്‍, റിമാ കല്ലിങ്കല്‍, ദീദി ദാമോദരന്‍, പത്മപ്രിയ ജാനകിരാമന്‍, വിധു വിന്‍സെന്റ്, സജിതാ മഠത്തില്‍, രമ്യാ നമ്പീശന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നല്‍കിയത്.

മൂന്നാമത്തെ വര്‍ഷത്തേക്ക് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുന്ന സംഘടനയ്ക്ക് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് വൃന്ദാ കാരാട്ട്, എന്‍.എസ് മാധവന്‍, ജി.പി രാമചന്ദ്രന്‍, ശാരദക്കുട്ടി എന്നിവര്‍ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: women in cinema collective second anniversary celebration in kochi, pa renjith, swara bhaskar, shylaja teacher