ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ പരോക്ഷമായി നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ച് മലയാള സിനിമയിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മയായ ഡബ്ല്യൂ.സി.സി. സ്ത്രീയുടെ മാന്യമായ ജീവിതം ഉറപ്പാക്കാന്‍ നടത്തുന്ന ഒരോ ഇടപെടലിനും ഒപ്പം ഞങ്ങള്‍ നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയ്‌ക്കൊപ്പമെന്നും ഡബ്ല്യൂ.സി.സി ഫേസ്ബുക്ക് പേജില്‍ കുറിച്ചു.

എന്നാല്‍, ഇതോടെ ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിക്കൊപ്പമാണ് തങ്ങളെന്ന പരോക്ഷ പ്രഖ്യാപനമാണ് വനിതാകൂട്ടായ്മ നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാരോപിച്ച് ഡബ്ല്യൂ.സിസി.യുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജില്‍ ആക്രമണം ശക്തമാകുകയാണ്.പല കമന്റുകളും സഭ്യതയുടെ അതിര്‍വരമ്പ് ലംഘിക്കുന്നതാണ്.

നേരത്തെ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിവാദത്തില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഡബ്യു.സി.സി അംഗം കൂടിയായ നടി പാര്‍വതി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ആര്‍ത്തവം അശുദ്ധിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പാര്‍വതി ആര്‍ത്തവത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ വിവേചനം അധികാലം തുടരാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ആര്‍ത്തവമുളള ദിവസങ്ങളില്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പോകണമെന്ന് തോന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പോവുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധിയോടൊപ്പമാണ് താനെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

women in cinema collective on sabarimala issue wcc stands with constitution