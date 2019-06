കേരളത്തില്‍ നിപ വൈറസ് വീണ്ടുമെത്തിയെന്ന വാര്‍ത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് ജനങ്ങള്‍ കേട്ടത്. എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്ന വിദ്യാര്‍ഥിയ്ക്ക് നിപ തന്നെയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി സ്ഥിരീകരിച്ച വാര്‍ത്ത കാട്ടുതീ പോലെ പടര്‍ന്നതോടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയും നേരിട്ടും ആളുകള്‍ ജാഗ്രതാനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും നിപ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ വൈറസ് എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസ് മാറ്റണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പെരിന്തല്‍മണ്ണ സ്വദേശിയായ അനുപമ ആനമങ്ങാട് എന്ന യുവതി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കേരളത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ നിപ അതിജീവനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് വൈറസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. റിമ കല്ലിങ്കല്‍, പാര്‍വതി, രേവതി, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍, ടൊവിനോ തോമസ്, സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍, ആസിഫ് അലി, രമ്യ നമ്പീശന്‍, ജോജു, റഹ്മാന്‍ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാനവേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്നത്. ജൂണ്‍ 7 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്താന്‍ തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.

നിപ ഭീതി വീണ്ടും പടരുന്ന സ്ഥിതിക്ക്, വൈറസ് ഇപ്പോള്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതില്‍ ധാര്‍മികമായ ഒരു പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തിപരമായി തനിക്കു തോന്നുന്നുവെന്നും ആള്‍ക്കൂട്ടമുണ്ടാകുന്ന കാരണത്തില്‍ എല്ലാ സിനിമാ റിലീസുകളും മറ്റു പരിപാടികളും തത്കാലം മാറ്റിവെയ്ക്കുന്നതാവും നല്ലതെന്നും അനുപമ പറയുന്നു

അനുപമയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് വായിക്കാം

ആഷിക് അബുവിനോടും ടീമിനോടും ഒരു അഭ്യര്‍ത്ഥനയുണ്ട്. നിപ്പ ഭീതി വീണ്ടു പടരുന്ന സ്ഥിതിക്ക്, വൈറസ് മൂവീ റിലീസ് ഇപ്പോള്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ ധാര്‍മികമായ ഒരു പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തിപരമായി എനിക്കു തോന്നുന്നു. കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്‌സസ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കാമ്പെയ്‌നുകളെ സഹായിക്കാന്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ പറ്റുമെങ്കില്‍ അതാവും ഉചിതം.

ഒന്നാമത്, ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിരക്ക് ഉണ്ടാക്കും വിധമുള്ള സിനിമാറിലീസുകളും മറ്റു പരിപാടികളും എല്ലാം തന്നെ തത്കാലം മാറ്റിവെക്കുന്നതാവും നല്ലത്. മറ്റൊന്ന്, സിനിമയില്‍ കാണിക്കുന്ന പലതും കൂടുതല്‍ പരിഭ്രാന്തി പടര്‍ത്താനും കാരണമായേക്കും എന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്.

ഇപ്പോള്‍ നമുക്കു വേണ്ടത് പരിഭ്രാന്തിയല്ല, ജാഗ്രതയാണ്. സിനിമയില്‍ സ്വാഭാവികമായും ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്ന വൈകാരികതയും രോഗബാധിതരുടെ ചുറ്റുപാടുകളും മറ്റും മറിച്ചൊരു ഇഫക്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കില്ലേ?

I think it is ethical to postpone the movie release until we have this under control, and we will. I don't know if this request will reach them somehow; just putting it here, hoping I won't be the only one who feels this way..........

