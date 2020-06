ഇന്ത്യന്‍ ഭാരോദ്വഹന താരം കര്‍ണം മല്ലേശ്വരിയുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി സിനിമ വരുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ട് നിര്‍മാതാക്കള്‍. പേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് സഞ്ജന റെഡ്ഡിയാണ്. തെലുങ്കിലായിരിക്കും സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ ഭാഷകളിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യുമെന്നുമാണ് സൂചന.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം 45-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച താരത്തിന് പിറന്നാള്‍ സമ്മാനമായിട്ടാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ സിനിമയുടെ ആദ്യ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും ഒളിമ്പിക്ക് മെഡല്‍ ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് കര്‍ണം മല്ലേശ്വരി. 'രാഷ്ട്രത്തെ ഉയര്‍ത്തിപിടിച്ച പെണ്ണിന്റെ കഥ' എന്നാണ് സിനിമയുടെ ടാഗ്ലൈന്‍ പറയുന്നത്.

On her birthday today, we proudly announce our next, a biopic on @kmmalleswari, FIRST Indian woman to win a medal at Olympics. A multilingual PAN Indian movie! #HBDKarnamMalleswari



🖋️ by @konavenkat99

🎬 by @sanjanareddyd

💰 by @MVVCinema_ & @KonaFilmCorp.#MVVSatyanarayana pic.twitter.com/W2qsBft9iL