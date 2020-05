കോവിഡ് 19 ഭീതിയെ തുടർന്ന് ലോകമാകെ സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 2020 ലെ ചലച്ചിത്ര മേളകൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, ടൊറന്റോ ഇന്റർനാഷ്ണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങിയവ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചലച്ചിത്ര മാമാങ്കമായ ​ഗോവ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയും തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയും ഈ വർഷം നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

സിനിമാപ്രേമികളുടെ വിഷമം കണക്കിലെടുത്ത് ഓൺലെെൻ ചലച്ചിത്ര മേള സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വിവിധ സംഘടനകൾ. ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ട്രിബേക്ക എന്റര്‍പ്രൈസസ് വി ആര്‍ വണ്‍ എന്ന ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിലൂടെ പുതിയ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. മെയ് 29 ന് ആരംഭിച്ച ഈ ചലച്ചിത്ര മേള ജൂൺ 7 വരെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബുമായി ചേർന്നാണ് മേള നടത്തുന്നത്.

ജിയോ എംഎഎംഐ മുംബൈ ഫിലിം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫീച്ചർ ചിത്രങ്ങളും ഹ്രസ്വചിത്രവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഈ ഓൺലെെൻ മേളയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അരുൺ കാർത്തിക് സംവിധാനം ചെയ്ത നാസിർ, പ്രതീക് വാത് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈബ് അല്ലയ് ഓ എന്നിവയാണ് ഫീച്ചർ ചിത്രങ്ങൾ. അതുൽ മോംഗിയ സംവിധാനം ചെയ്ത എവേയ്ക് ഷാൻ വ്യാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത നട്ഖട് എന്നീ ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളും മേളയിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും.

ചലച്ചിത്രോത്സവം സൗജന്യമായി കാണാം എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. എന്നാൽ കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള തുക ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ വെബ് പേജുകൾ വഴി സംഭാവന ചെയ്യാം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: http://www.weareoneglobalfestival.com/

