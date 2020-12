തമിഴ് നടിയും അവതാരകയുമായ ചിത്ര കാമരാജിന്റെ (വിജെ ചിത്ര) മരണ വാർത്തയുടെ ന‌ടുക്കത്തിലാണ് ആരാധകർ. വിജയ് ടിവി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പാണ്ഡ്യൻ സ്റ്റോർസ് എന്ന ടെലിവിഷൻ സീരിയലിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ 28 വയസ്സുള്ള ന‌ടിയെ ചെന്നൈയിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ചിത്രയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന നി​ഗമനത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിഷാദത്തെ തു‌ടർന്നുണ്ടായ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ഇപ്പോഴിതാ താരത്തിന്റെ വിയോഗത്തിൽ കണ്ണീരണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകരുടേയും ദൃശ്യങ്ങളുടേയും ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ചിത്രയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന മോർച്ചറിക്കു പുറത്ത് ഉറ്റവരും ആരാധകരും കണ്ണീരോടെ വന്നെത്തുകയാണ്.

പ്രാഥമിക നി​ഗമനം അനുസരിച്ച് ചിത്രയുടേത് ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിത്രയുടെ കവിളത്തും ശരീരത്തിലും കണ്ടെത്തിയ നഖപ്പാടുകൾ ദുരൂഹതയുണർത്തുന്നത് ആണെന്നതിനാൽ മറ്റ് തരത്തിലും അന്വേഷണം നീങ്ങുന്നുണ്ട്.

ഇവിപി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ ഒരു പരിപാ‌ടിയു‌‌ടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരുമണിയോടെയാണ്‌ ചിത്ര ഹോട്ടൽ റൂമിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഭാവി വരനായ ഹേമന്ദിനൊപ്പമായിരുന്നു താമസം. കുളിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് റൂമിൽ കയറിയ ചിത്രയെ ഏറെ നേരം കാണാഞ്ഞിട്ടും സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരെ വിളിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഹേമന്ദ് പറയുന്നു. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് റൂം തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ഫാനിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചിത്രയെയാണ്.



അമ്മയും ഹേമന്തുമായുള്ള വഴക്കുകൾ മൂലം ഡിസംബർ 4 മുതൽ ചിത്ര താമസിച്ചിരുന്നത് ഹോട്ടലിലായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു ചിത്രയും ഹേമന്ദും തമ്മിലുള്ള വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതായുള്ള രേഖകൾ ഹേമന്ത് പോലീസിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഒക്ടോബർ 19 ന് ഇരുവരും രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ഇതിന്റെ രേഖകളാണ് പോലീസിന് മുമ്പാകെ ഹേമന്ത് സമർപ്പിച്ചതെന്നുമാണ് തമിഴ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

അതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിത്ര ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു ചിത്രം ചർച്ചയാവുകയാണ്. ഏകദേശം 1.5 മില്ല്യൺ ആരാധകരാണ് ചിത്രയെ ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിൽ പിന്തുടരുന്നത്. മരണത്തെക്കുറിച്ചോ വിഷാദത്തെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു സൂചനകളും പുതിയ പോസ്റ്റിലില്ല. ഏറെ സന്തോഷവതിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ചിത്രയുടെ മരണവാർത്ത ഭൂരിഭാ​ഗം ആരാധകർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

Content Courtesy : Indiaglitz

