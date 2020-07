കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ബച്ചൻ കുടുംബത്തിന്റെ എത്രയും പെട്ടെന്നുള്ള സുഖ പ്രാപ്തിക്കായി ആശംസകൾ നേർന്ന് നടൻ വിവേക് ഒബ്റോയ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ, അഭിഷേക് ബച്ചൻ, ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചൻ,ആ​രാധ്യ എന്നിവർക്ക് അസുഖം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. "കുടുംബം എത്രയും വേ​ഗം സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർഥിക്കുന്നു".ഐശ്വര്യയ്ക്കും മകൾക്കും രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വാർത്ത പങ്കുവച്ച് വിവേക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് മുമ്പ് ബച്ചനും അഭിഷേകിനും പ്രാർഥനകൾ നേർന്നുള്ള ട്വീറ്റും താരം പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

ഒരുകാലത്ത് ബോളിവുഡ് ഏറെ ആഘോഷിച്ച പ്രണയ ജോഡികളായിരുന്നു വിവേകും ഐശ്വര്യയും. പ്രണയത്തകർച്ച ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സൗഹദ തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമായി മാറിയിരുന്നു.

Our prayers for the well being and quick recovery of the family🙏 https://t.co/23BEckqTLa