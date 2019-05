അബുദാബി: 'പി.എം. നരേന്ദ്രമോദി' എന്ന സിനിമയ്ക്കായി ഒരുപാട് തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തിയെന്നും സിനിമ പൂര്‍ത്തിയായപ്പോഴേക്കും സ്വന്തം ജീവിതരീതികളെത്തന്നെ അതു സ്വാധീനിച്ചെന്നും സിനിമയില്‍ മോദിയായി വേഷമിട്ട ബോളിവുഡ് താരം വിവേക് ഒബ്റോയ്. യു.എ.ഇ.യില്‍ സിനിമയുടെ ആദ്യപ്രദര്‍ശനത്തിനും പ്രചാരണത്തിനുമായി അബുദാബിയില്‍ എത്തിയതായിരുന്നു ഒബ്റോയ്.

''ആറുമാസത്തോളം മോദിയുടെ ജീവിതരീതി, പെരുമാറ്റം, ഭക്ഷണരീതികള്‍ എന്നിവയെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചു. മോദിയെക്കുറിച്ചും ധാരാളം പഠിച്ചു. ഇക്കാലയളവില്‍ തനി സസ്യഭുക്കായി. പലതും വര്‍ജിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തിലേക്കുള്ള പരിണാമത്തിനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. മോദിയാകാന്‍ താന്‍ കൊള്ളില്ലെന്ന് വിമര്‍ശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി സ്വീകരിച്ചാണ് ഒരുക്കം തുടങ്ങിയത്. രൂപമാറ്റം വരുത്താനും ഏറെ പരിശ്രമിച്ചു. എട്ട് മണിക്കൂറോളം വീതം നീണ്ട മേക്കപ്പിന്റെ പതിനഞ്ച് ഘട്ടങ്ങള്‍ക്കുശേഷമാണ് ഒടുവിലത്തെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയത്.''-ഒബ്റോയ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, സിനിമ ഏറ്റെടുത്തതുമുതല്‍ തന്നെ സംഘപരിവാറായി പലരും ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തനിക്കൊരു രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയോടും വിധേയത്വമില്ലെന്നും ഒബ്റോയ് പറഞ്ഞു. മോദിയുടെ ജീവിതം പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്. താന്‍ ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് മോദി. യഥാര്‍ഥജീവിതത്തില്‍ എത്രമാത്രം വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് മോദി നേരിട്ടത്. പക്ഷേ, നിസ്സംഗനായി എല്ലാറ്റിനെയും അദ്ദേഹം മറികടന്നു. ആ രീതിയിലേക്ക് വളരാനാണ് തന്റെയും ശ്രമം. ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ പേരില്‍ അദ്ദേഹത്തിനെതിരേ ഉയരുന്ന വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. യഥാര്‍ഥവസ്തുത സിനിമയിലുണ്ട്. മലയാളത്തില്‍ ലൂസിഫര്‍ നല്ല അനുഭവം സമ്മാനിച്ചു. ലൂസിഫര്‍ പോലെ നല്ല സിനിമകള്‍ കിട്ടിയാല്‍ മാത്രമേ മലയാളത്തില്‍ അഭിനയിക്കൂ- ഒബ്റോയ് പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മാതാവും സംവിധായകനുമായ സന്ദീപ് സിങ്, ബി.ആര്‍.എസ്. വെന്‍ച്വേഴ്സ് ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. ബി.ആര്‍. ഷെട്ടി, പവര്‍ പ്ലസ് കേബിള്‍ വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ വിജയ് കാരിയ എന്നിവരും വിവേകിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

