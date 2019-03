പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. വിവേക് ഒബ്റോയ് നായകനായെത്തുന്ന ചിത്രത്തിലെ താരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ലുക്കുകള്‍ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വേഷപ്പകര്‍ച്ചയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബോളിവുഡ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് തരണ്‍ ആദര്‍ശാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചത്. എന്നാല്‍ വിവേകിന്റെ ഗെറ്റപ്പുകളില്‍ ആരാധകര്‍ അത്ര സന്തുഷ്ടരല്ല. ഇതില്‍ ഒരു ലുക്കിലും മോദിയെ പോലെ ഇല്ലെന്നും ഇതിലും ഭേദം പരേഷ് റാവല്‍ ഈ വേഷം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നുവെന്നും ഇവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു

പിഎം നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പേരിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രം ഒമുങ്ക് കുമാറാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. മേരി കോം, സരബ്ജിത്ത്, ഭൂമി എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയ സംവിധായകനാണ് ഒമുങ്ക്. വിവേക് ഒബ്‌റോയിയുടെ പിതാവും പ്രശസ്ത നിര്‍മാതാവുമായ സുരേഷ് ഒബ്‌റോയിയും സന്ദീപ് സിംഗും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

Content Highlights : Vivek Oberoi In Different Looks For Modi Biopic Fans Not Satisfied