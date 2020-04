തമിഴ് നടൻ വിഷ്ണു വിശാലും ബാഡ്മിന്റണ്‍ താരം ജ്വാല ​ഗുട്ടയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ ​ഗോസിപ്പ് കോളങ്ങളിലെ ചർച്ചാവിഷയം. രാക്ഷസന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് വിഷ്ണു വിശാൽ തെന്നിന്ത്യയില്‍ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. രാക്ഷസന്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ നിറഞ്ഞ കൈയടി നേടി മുന്നേറുമ്പോഴാണ് വിഷ്ണു വിശാല്‍ വിവാഹമോചിതനാകുന്നുവെന്ന വിവരം ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. താനും ഭാര്യ രജനി നടരാജും ഒരു വര്‍ഷത്തോളമായി വേര്‍പിരിഞ്ഞു കഴിയുകയായിരുന്നുവെന്നും നിയമപരമായി ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വിഷ്ണു വിശാല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വിവാഹമോചിതനായതിന് ശേഷം വിഷ്ണുവിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ഗോസിപ്പുകള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. നടി അമല പോളുമായി വിഷ്ണു പ്രണയത്തിലാണെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബാഡ്മിന്റണ്‍ താരം ജ്വാല ​ഗുട്ടയുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്നും വാർത്തകൾ വന്നു.

Read More : 'എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്ന് പ്രണയത്തിന് സ്ഥാനമില്ല,ഞാനും ജ്വാലയും വേർപിരിയലിലൂടെ കടന്നു പോയവർ' ......

ഇപ്പോഴിതാ മകനെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ ട്വീറ്റാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. മുൻഭാര്യയ്ക്ക് ഒപ്പമാണ് മകൻ ആര്യൻ ഉള്ളത്..കാര്യങ്ങൾ നേരെയായാൽ ഉടൻ മകനെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അവനാണ് . ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്നു. മകന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് വിഷ്ണു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അതേസമയം വിഷ്ണുവിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജ്വാലയും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള മനോഹര നിമിഷങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചാണ് ജ്വാലയുടെ ട്വീറ്റ്.

പ്രണയമാണെെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും തങ്ങളൊന്നിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വിഷ്ണുവും ജ്വാലയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്.

വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ജ്വാലയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും ഒപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതും. അവൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയ വ്യക്തിയാണ്. അതാണ് അവളിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സം​ഗതിയും. ജ്വാലയും ജീവിതത്തിൽ വേർപിരിയലിലൂടെ കടന്നു പോയ ആളാണ് .. ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, പരസ്പരം മനസിലാക്കി.

സത്യം അറിയാതെ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി മറ്റുള്ളവർ പലതും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതാണ് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്. ജ്വാലയോ ഞാനോ ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പല ​ഗോസിപ്പുകളായി. ചിലർ പറഞ്ഞു ജ്വാലയുമായുള്ള ബന്ധം കാരണമാണ് ഞാൻ വിവാഹമോചിതനായതെന്ന്, ചിലർ പറഞ്ഞു രാക്ഷസൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ അമല പോളുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്ന്. എനിക്കവരോട് എന്റെ വിവാഹമോചനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ല. അത് തീർത്തും വ്യക്തിപരമാണ്-" ജ്വാലയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വിഷ്ണു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണിത്

Content Highlights : Vishnu Vishal And Jwala Gutta Tweet Vishnu On Missing His Son