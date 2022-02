വിശാലിനെ നായകനാക്കി നവാഗതനായ തു.പാ.ശരവണൻ രചനയും സവിധാനവും നിർവഹിച്ച ' വീരമേ വാകൈ സൂടും ' എന്ന ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം ഫെബ്രുവരി 4 ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തീയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നു.

തകർപ്പൻ സംഘട്ടനവും മാസ് രം​ഗങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയ്ലർ വൈറലായി മാറിയിരുന്നു. ' Rise of a common Man ' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെ എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ഭരണ കൂടത്തിനും, ഭരണ സ്വാധീനം ഉള്ള ദുഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും നേരെ ഒരു സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരൻ നടത്തുന്ന സാഹസികമായ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ്.

ബാബുരാജാണ് ചിത്രത്തിൽ വില്ലനായെത്തുന്നത്. ഡിംപിൾ ഹയാതിയാണ് നായിക. ഡബ്ബിങ്ങ് ആർടിസ്റ്റായ രവീണാ രവിയും ചിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു.

Glad to announce that #VVS has been censored with U/A! #VVSFromFeb4th #SaamanyuduFromFeb4th #ObbaFromFeb4th #VeeramaeVaagaiSoodum pic.twitter.com/GNAP5ssXQx