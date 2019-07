ശ്രീനിവാസന്റെ മകന്‍ എന്നതിലുപരി പിന്നണിഗായകന്‍, നടന്‍, സംവിധായകന്‍ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം മലയാള സിനിമയില്‍ സ്വന്തമായൊരിടം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍. വിവാഹിതനും ഒരു ആണ്‍കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനുമായ വിനീത് തനിക്ക് രണ്ടാമതും ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കാന്‍ പോവുകയാണെന്ന വിവരം ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ വളരെ രസകരമായി പങ്കു വെച്ചിരുന്നു. മൂത്ത മകന്റെ ജന്മദിനത്തിലാണ് വിനീത് ഈ വിവരം പുറത്തു വിട്ടത്.

'ഈ ചിത്രത്തില്‍ മൂന്നു പേരുണ്ട്. ' ഭാര്യ ദിവ്യ നാരായണനും മകന്‍ വിഹാനും കടലോരത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കു വെച്ചുകൊണ്ട് വിനീത് കുറിച്ചു. എന്റെ മകന് ഇന്ന് രണ്ടു വയസ്സാവുകയാണ്. അവന്റെ അമ്മ അടുത്ത കുറച്ചു മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പുതിയൊരു കുഞ്ഞിനു കൂടി ജന്മം നല്‍കും. അങ്ങനെ ഈ ചിത്രത്തില്‍ മൂന്നു പേരുണ്ട്..'

ഗായിക ജ്യോത്സ്‌ന രാധാകൃഷ്ണന്‍, ആര്‍ ജെ മത്തുക്കുട്ടി എന്നിവരടക്കം നിരവധി പേരാണ് വിനീതിന്‌ ആശംസകള്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2012ലാണ് വിനീതും ദിവ്യയും വിവാഹിതരാകുന്നത്. ഏറെ നാള്‍ നീണ്ടുനിന്ന പ്രണയത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു വിവാഹം. 2017ലാണ് ഇരുവര്‍ക്കും ആണ്‍കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നത്.

തണ്ണീര്‍മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍ ആണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസനെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം. ഗിരീഷ് എ.ഡി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ജോമോന്‍ ടി ജോണും വിനോദ് ഇലംപിള്ളിയും ചേര്‍ന്നാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. ജോമോന്‍ ടി ജോണ്‍, ഷെബിന്‍ ബക്കര്‍, ഷമീര്‍ മുഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. സുഹൈല്‍ കോയയുടെ വരികള്‍ക്ക് ജസ്റ്റിന്‍ വര്‍ഗീസ് ആണ് സംഗീതം.

Content Highlights : Vineeth Sreenivasan announces the birth of his second child, instagram post