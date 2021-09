അയാൾ ഞാനല്ല എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വിനീത് കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ടോവിനോ തോമസ് നായകനാകുന്നു. ഷറഫു സുഹാസ്, അർജുൻ ലാൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. ഷൈജു ഖാലിദ് ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. ഹാപ്പി അവേഴ്സ് എന്റെർടെയ്ൻമെന്റ്സും ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വൈകാതെ പുറത്ത് വിടും.

ഫഹദ് ഫാസിലിനെ നായകനായി 2015 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അയാൾ ഞാനല്ല എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് വിനീത് സംവിധാന രം​ഗത്തേക്കെത്തുന്നത്. രഞ്ജിത്ത് കഥയെഴുതിയ ചിത്രത്തിൽ മൃദുല മുരളി, ദിവ്യ പിള്ള, രഞ്ജി പണിക്കർ, ടിനി ടോം തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയത്.

അതേസമയം ബേസിൽ ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത മിന്നൽ മുരളിയാണ് ടൊവിനോയും പ്രദർശനത്തിന് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ്. കാണെക്കാണെ, നാരദൻ, വാശി, അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷണം, വരവ്, കറാച്ചി 81, തല്ലുമാല, 2403 ft തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ താരത്തിന്റേതായി അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.

content highlights : Vineeth Kumar to direct again after Ayal Njanalla Tovino Thomas in lead role