കിസ്മത്തിന്‌ ശേഷം ഷാനവാസ് ബാവക്കുട്ടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'തൊട്ടപ്പനില്‍' ടൈറ്റില്‍ റോളില്‍ വിനായകനെത്തുന്നു. ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് വിനായകന്‍ ഒരു സിനിമയുടെ ടൈറ്റില്‍ റോളില്‍ എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ ഷാനവാസ് ബാവക്കുട്ടി തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പുറത്ത് വിട്ടു. ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് പൊക്കി താലോലിക്കുന്ന വിനായകനാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്.

കിസ്മത്ത് ഇറങ്ങി രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഷാനവാസ് ബാവക്കുട്ടി ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയും തൊട്ടപ്പനുണ്ട്.

ഫ്രാന്‍സിസ് നെരോണയുടെ കഥയ്ക്ക് പി.എസ് റഫീക്കാണ്‌ തിരക്കഥ രചിക്കുന്നത്. ദേവദാസ് കോടഞ്ചേരിയും ഷൈലജ മണികണ്ഠനും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. സുരേഷ് രാജനാണ് ഛായാഗ്രാഹണം .

