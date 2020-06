ചിയാൻ വിക്രമിനെ നായകനാക്കി കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ധ്രുവ് വിക്രമും പ്രധാന വേഷത്തിൽ. വിക്രമിന്റെ കരിയറിലെ 60-ാമത്തെ ചിത്രത്തിന് ചിയാൻ 60 എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഈ അച്ഛൻ-മകൻ താരജോഡി ഒന്നിക്കുമോ എന്ന ചർച്ചകളായിരുന്നു.

ചിയാന്റെയും മകന്റെയും അഡാറ് കോമ്പോയ്‌ക്കൊപ്പം കാർത്തിക്കിന്റെ സംവിധാനവും കൂടിച്ചേരുമ്പോഴുള്ള മാസിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ.

ഗാങ്‌സ്റ്റർ ഡ്രാമ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട സിനിമ സെവൻ സ്‌ക്രീൻ സ്റ്റൂഡിയോയാണ് നിർമിക്കുന്നത്. അനിരുദ്ധാണ് സം​ഗീത സംവിധാനം.

Happy to announce that my next directorial after #JagameThandhiram is.... 'CHIYAAN60'#Chiyaan60



Starring the awesome Chiyaan Vikram Sir & Dhruv Vikram...



And it will be an @anirudhofficial musical..



Produced by @Lalit_SevenScr @7screenstudio



So excited for this film.... pic.twitter.com/Oof0je5Eg4