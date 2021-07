ബാഹുബലി, ബജ്റംഗി ഭായിജാൻ, മണികർണിക, ഈച്ച, മഗധീര, ആർആർആർ എന്നി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് കെ.വി. വിജയേന്ദ്രപ്രസാദ് തിരക്കഥയെഴുതുന്ന പുതിയ ചിത്രം മലയാളിയായ വിജീഷ് മണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു.

പാരീസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച സിനിമയായും, ഈ വർഷത്തെ ഓസ്ക്കർ അവാർഡിന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിലെത്തിയ മൂന്നു ഇന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ തേനീച്ചയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച " മ് മ് മ് " (സൗണ്ട് ഓഫ് പെയിൻ) എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ കൂടിയാണ് വിജീഷ് മണി.

'പുരാതന അയോധനകലകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വീര സാഹസിക കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും, ചൈനീസ് ഭാഷയിലുമായി നിർമ്മിക്കും. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാനുള്ള അനുമതി സർക്കാർ അനുവദിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ കേരളത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങാനാണ് തീരുമാനം.'- വിജീഷ് മണി പറഞ്ഞു.

ബാഹുബലി ഷൂട്ട് ചെയ്ത കണ്ണൂർ കണ്ണവം ഫോറസ്റ്റ്, അതിരപ്പിള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെയും ആരംഭം. ചൈനയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ള പ്രമേയമായതിനാൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ചൈനീസ് താരങ്ങൾക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏറേ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

