വിജയ് സേതുപതി തമിഴകത്ത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും ജനപ്രിയനാണ്. എന്നാൽ, മലയാളത്തിൽ മറ്റൊരു നടന്റെ ഫാനാണ് താനെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് വിജയ് സേതുപതി. തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്​സാക്ഷിയും കണ്ടതു മുതല്‍ താന്‍ ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ വലിയ ആരാധകനായി മാറിയെന്ന് വിജയ് സേതുപതി പറയുന്നു.

വിജയ് സേതുപതിയുടെ പുതിയ ചിത്രമായ സൂപ്പര്‍ ഡിലക്‌സില്‍ ഫഹദ് ഫാസിലും ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് വിജയ് സേതുപതി ഫഹദ് ഫാസിലുമൊത്തുള്ള അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചത്.

"ഡിസംബറില്‍ റിലീസാവുന്ന സൂപ്പര്‍ ഡിലക്‌സ് എന്ന സിനിമയില്‍ ഞാനും ഫഹദും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നുണ്ട്. ട്രാന്‍ജെന്‍ഡര്‍ കഥാപാത്രത്തെയാണ് അതില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്​സാക്ഷിയും കണ്ട നാള്‍ മുതല്‍ ഞാന്‍ ഫഹദിന്റെ ഫാനാണ്. ചിത്രത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ചുള്ള സീനുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഫഹദ് അഭിനയിക്കുന്നത് കാണാനായി മാത്രം ലൊക്കേഷനില്‍ പോയിരുന്നു. വളരെ മനോഹരമാണ് ഫഹദിന്റെ അഭിനയം"-വിജയ് സേതുപതി പറയുന്നു.

വിജയ് സേതുപതി ശില്‍പ്പ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ത്യാഗരാജന്‍ കുമാരരാജ ആണ്. തന്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ ആരണ്യകാണ്ഡത്തിലൂടെ തന്നെ ദേശീയ അവാര്‍ഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുവന്‍ ശങ്കര്‍ രാജയാണ്‌ സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.



വേലൈക്കാരന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം ഫഹദ് ഫാസില്‍ അഭിനയിക്കുന്ന തമിഴ് ചിത്രമാണ് സൂപ്പര്‍ ഡിലക്‌സ്‌

Content Highlights:VijaySethupathy about fahad faazil, super deluxe, vijay sethupathy as silpa, aaranya kaandam director new movie