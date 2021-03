നടൻ വിജയുടെ കരിയറിലെ അറുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ചിത്രത്തിന് ചെന്നൈയിൽ പൂജയോടെ തുടക്കമായി. സൺ പിക്ച്ചേഴ്സ് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാറാണ്. പൂജ ​ഹെ​ഗ്ഡേയാണ് നായിക.

രണ്ട് ദിവസം മാത്രമുള്ള ആദ്യ ഷെഡ്യൂൾ ചെന്നൈയിൽ നാളെ ആരംഭിക്കും. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകളിലൊന്ന് റഷ്യയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മെയ് മാസത്തോടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ദളപതി 65 ലെ വിജയുടെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളും നേരത്തെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതുവരെ കാണാത്ത റോളിലാകും വിജയ് ചിത്രത്തിലെത്തുക. ആക്ഷൻ ത്രില്ലറായി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രഗത്ഭനായ ഒരാളുടെ വേഷമാവും വിജയ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക.

അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ് ചിത്രത്തിന് സം​ഗീതം നൽകുന്നത്. പ്രതിനായക വേഷത്തിലെത്തുന്നത് ബോളിവുഡ് താരം നവാസുദ്ധീൻ സിദ്ധിഖിയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത മാസ്റ്ററാണ് വിജയുടേതായി ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം. മാളവിക മോഹൻ നായികയായെത്തിയ ചിത്രത്തിൽ പ്രതിനായക വേഷത്തിലെത്തിയത് മക്കൾസെൽവൻ വിജയ് സേതുപതിയാണ്.

Content Highlights : Vijay’ s Thalapathy 65 goes on the floors Nelson DilipKumar Pooja hegde