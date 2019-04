നടന്‍ ടി രാജേന്ദറിന്റെ മകനും സിമ്പുവിന്റെ അനുജനുമായ കുരലരസന്‍ വിവാഹിതനാകുന്നു. വിവാഹത്തിന് ആദ്യമായി ക്ഷണിച്ചത് നടന്‍ വിജയകാന്തിനെയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഏപ്രില്‍ 5 ന് രാജേന്ദറും കുരലരസനും വിജയകാന്തിനെ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും വിവാഹ ക്ഷണപത്രിക കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഏപ്രില്‍ 26-നാണ് വിവാഹം. വധുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല.

കുറച്ച് നാളുകള്‍ക്ക് മുന്‍പ് കുരലരസന്‍ ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മതം മാറ്റ ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നത്.

'എനിക്ക് മതം വിഷയമല്ല. ഞാന്‍ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു പോലെ കാണുന്നു. സിമ്പു ശിവഭക്തനാണ്. എന്റെ മകള്‍ ഇലക്കിയ ക്രിസ്ത്യന്‍ മത വിശ്വസിയാണ്. കുരലരസന്‍ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു. മക്കളുടെ തീരുമാനത്തെ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണ് ഞാന്‍'- കുരലസന്റെ മതം മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് രാജേന്ദര്‍ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയായിരുന്നു

അലൈ, സൊന്നാല്‍ താന്‍ കാതല എന്നീ ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള കുരലരസന്‍ സംഗീത സംവിധാന രംഗത്താണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. സിമ്പുവിനെ നായകനാക്കി പാണ്ഡിരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഇത് നമ്മ ആള് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കിയത് കുരലരസന്‍ ആയിരുന്നു.

സംഗീത സംവിധായകന്‍മാരായ എ.ആര്‍ റഹ്മാന്‍, യുവന്‍ശങ്കര്‍രാജ എന്നിവരില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് കുരലരസന്‍ മതം മാറിയതെന്ന് തമിഴ്മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights: Vijayakanth confirms that Kuralarasan brother of actor simbu getting married. t rajender