ആലപ്പുഴ∙ ഗായകൻ വിജയ് യേശുദാസ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ മറ്റൊരു കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. ദേശീയ പാതയിൽ തുറവൂർ ജംക്‌ഷനിൽ തിങ്കളാഴ്ച്ച രാത്രിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. ഇരു വണ്ടികളുടെയും മുൻഭാ​ഗം തകർന്നു. ആർക്കും പരിക്കുകളില്ല.

കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു വിജയ്.

Content Highlights : Vijay yesudas Met With Car Accident In Alappuzha No Injuries