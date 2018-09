തമിഴ് നടന്‍ വിജയ് സേതുപതിയുടെ വീട്ടില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡ് നടന്നത്. തമിഴ് മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇത് വലിയ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ തന്റെ വീട്ടില്‍ നടന്നത് റെയ്ഡല്ലെന്നും വെറും രേഖകളുടെ പരിശോധന മാത്രമാണ് നടന്നതെന്നും വിജയ് സേതുപതി പറഞ്ഞു തന്റെ പുതിയ സിനിമയായ 96ന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പ്രസ്സ് മീറ്റില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വിജയ് സേതുപതിയുടെ വാക്കുകള്‍

അത് റെയ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയായിരുന്നു അത്. ഈ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ മനസ്സിലായത്. അവര്‍ എന്റെ വരവ് -ചിലവ് കണക്കുകള്‍ നോക്കി ബോദ്ധ്യപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. എന്റെ മൂന്നു കൊല്ലത്തെ നികുതി ഞാന്‍ മുന്‍കൂറായി അടച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതിന്റെ റിട്ടേണ്‍ എന്റെ ഓഡിറ്റര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തിരുന്നില്ല. എല്ലാ ക്രയവിക്രയങ്ങളും കൃത്യമണോയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനാണ് അവര്‍ എത്തിയത്.

എന്നാല്‍ ഇതിന്റെ പേരില്‍ ഒരുപാട് വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇമേജിനെ ഞാന്‍ പരിഗണിക്കുന്നില്ല വിജയ് സേതുപതി പറഞ്ഞു.

സി.പ്രേംകുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 96ാണ് വിജയ് സേതുപതി യുടെ പുതിയ ചിത്രം. തൃഷയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ നായിക. ചിത്രത്തിലെ പാട്ടുകള്‍ ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടി കഴിഞ്ഞു. മലയാളിയായ ഗോവിന്ദ് വസന്താണ് സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വഹിക്കുന്നത്.

