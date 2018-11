എണ്‍പതുകാരന്റെ വേഷത്തില്‍ മക്കള്‍ സെല്‍വല്‍ വിജയ് സേതുപതി എത്തുന്ന സീദാകാദി ട്രെയിലര്‍ റിലീസ് ചെയ്തു. ബാലാജി തരണീധരനാണ് സംവിധാനം. വിജയ് സേതുപതിയുടെ തന്നെ ഹിറ്റ് ചിത്രമായ നടുവിലെ കൊഞ്ചം പാക്കാതെ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനും ബാലാജി തരണീധരനാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ഗെറ്റപ്പില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രത്തെ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കാണുന്നത്.

വിജയ് സേതുപതിയുടെ 25ാമത്തെ ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും സീദാകാദിയ്ക്കുണ്ട്. ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മെയ്ക്ക് ഓവറാണ് വിജയ് സേതുപതി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിലര്‍ റിലീസായി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ മുന്നേറികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

വൃദ്ധനായ സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറിന്റെ വേഷത്തിലാണ് വിജയ് സേതുപതിയെ ട്രെയിലറില്‍ കാണാനാവുക. മുഖത്ത് കടുത്ത വിഷാദഭാവവും കാണാം.

മലയാളിയായ ഗോവിന്ദ് വസന്താണ് ചിത്രത്തിനും വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

