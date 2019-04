അവഞ്ചേര്‍സ് എന്‍ഡ് ഗെയിമിന്റെ തമിഴ് പതിപ്പില്‍ അയണ്‍മാന് ശബ്ദം നല്‍കിയ വിജയ് സേതുപതിക്ക് നേരെ ട്രോള്‍ ആക്രമണം. വിജയ് സേതുപതിയുടെ ശബ്ദം അരോചകമാകുന്നുവെന്നും ആസ്വാദനത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും അയേണ്‍മാന്‍ കഥാപാത്രത്തിന് ഒട്ടും യോജിക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ് മാര്‍വല്‍ ആരാധകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പഴയ ശബ്ദം മാറ്റി അയേണ്‍മാനെ കൊല്ലരുതെന്നും ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി തമിഴില്‍ അയണ്‍മാന് ശബ്ദം നല്‍കിയിരുന്ന ഡബ്ബിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിന് പകരമാണ് വിജയ് സേതുപതിയെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അവഞ്ചേര്‍സ് എന്‍ഡ് ഗെയിം ട്രെയിലറിന് താഴെ ആരാധകര്‍ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ട്രെയ്‌ലറിന് വലിയ രീതിയിലാണ് ഡിസ്ലൈക്കുകള്‍ ലഭിക്കുന്നത്.

ഒരു വര്‍ഷത്തോളം ചിത്രത്തിനായി തങ്ങള്‍ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇത് തീര്‍ത്തും നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതണെന്നും ആരാധകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇനിയും കാത്തിരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും വിജയ് സേതുപതിയെ നീക്കി പഴയ ഡബ്ബിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഡബ്ബ് ചെയ്യിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ചിത്രം കാണില്ലെന്നുമാണ് ആരാധകര്‍ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത്.

ബ്ലാക്ക് വിഡോയ്ക്ക് ശബ്ദം നല്‍കിയ ആന്‍ഡ്രിയയ്ക്കും, തമിഴില്‍ സ്‌ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ മുരുഗദോസിനും വിമര്‍ശനങ്ങളുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാര്‍വല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ട്വിറ്ററിലും ആരാധകര്‍ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധമറിയിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ചിത്രത്തിന്റേതായി എ.ആര്‍. റഹ്മാന്‍ ഒരുക്കിയ അവഞ്ചേര്‍സ് ആന്തം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ചിത്രം ഏപ്രില്‍ 26ന് റിലീസ് ചെയ്യും.

