സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ആദ്യമായി ട്രാന്‍സ്‌ജെന്ററായി അഭിനയിച്ചതിന്റെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് വിജയ്‌സേതുപതി. ഏതു കഥാപാത്രമായാലും ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി ഒന്നു രണ്ട് ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ആ കഥാപാത്രമാകാന്‍ തനിക്കു കഴിയാറുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ ശില്‍പയാകാന്‍ ദിവസങ്ങളോളം ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്നും ഒരു തമിഴ് മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ വിജയ് സേതുപതി തുറന്നു പറയുന്നു.

'ഭയമായിരുന്നു തുടക്കത്തില്‍. സാധാരണ ഏതു തരം കഥാപാത്രമാണെങ്കിലും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയാറുണ്ട്. ശില്‍പയെ എനിക്ക് അറിയാനേ സാധിച്ചില്ല. എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഞാന്‍ ഞാനായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ശില്‍പയാകുന്നില്ല. സാരി, വിഗ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടും. എനിക്കും ശില്‍പയ്ക്കുമിടയില്‍ വലിയൊരു മതില്‍ ഉള്ളതു പോലെ. അതൊന്നു തകര്‍ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍ സന്തോഷമായേനെ എന്നു ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ആകെ വിഷമമായി. വിഷാദമായി മാറി. വീണ്ടും വീണ്ടും ചിത്രീകരിക്കുമ്പോഴും എന്തോ മിസ് ആകുന്നുവെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും മനസിലാകുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ അത് എന്തെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാന്‍ ആര്‍ക്കും കഴിയുന്നുമില്ല. എന്നോട് ഷെഡ്യൂള്‍ പാക്ക് അപ്പ് ചെയ്യാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാനാകെ ഭയപ്പെട്ടു. ഞാന്‍ അഭിനയിച്ചത് മോശമായോയെന്നും എന്നെ മാറ്റുകയാണോയെന്നും സംവിധായകന്‍ ത്യാഗരാജന്‍ കുമാരരാജന്‍ സാറിനോട് ചോദിച്ചു.

ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഷെഡ്യൂളില്‍ കോസ്റ്റിയൂം ഡിസൈനര്‍ മദി എന്നോട് കാലുകള്‍ അടുപ്പിച്ചു വച്ച് നടക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാരി ചുറ്റി, വിഗ് വച്ച് കൈനഖങ്ങളില്‍ നെയില്‍പോളിഷുമിട്ട് റെഡിയായിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാന്‍. ആ നടപ്പ് അതേ പടി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോള്‍ പതുക്കെ ഓക്കെയായിത്തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ശില്‍പയുടെ മാനറിസങ്ങളിലേക്ക് പതുക്കെ മാറി.'

Content Highlights : Vijay Sethupathi reveals about his character Shilpa in Super deluxe new tamil film