ഐശ്വര്യ രാജേഷ് നായികയായെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം തിട്ടം ഇരണ്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. നടൻ വിജയ് സേതുപതിയാണ് പോസ്റ്റർ പുറത്തു വിട്ടത്. ത്രില്ലർ ആയി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് വിഘ്നേശ് കാർത്തിക് ആണ്.

ലോക്ക്ഡൗൺ തീർന്ന് സിനിമാ പ്രദർശനം പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും.

സതീഷ് രഘുനാഥനാണ് സം​ഗീത സംവിധാനം. കാ പെ രണസിങ്കം, ഭൂമിക, ടക് ജ​ഗദീഷ്, എന്നിവയാണ് താരത്തിന്റെ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ. വിജയ് ദേവരകൊണ്ട നായകനായെത്തിയ വേൾഡ് ഫെയ്മസ് ലവറിലൂടെ തെലുങ്കിലും അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഐശ്വര്യ.

