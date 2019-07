നെറ്റിയില്‍ നീളന്‍ ഭസ്മക്കുറി. വായില്‍ മുറുക്കാന്‍. കഴുത്തില്‍ രുദ്രാക്ഷമാലയും മറ്റു കുറെ ചരടുകളും. ഇടതു കൈയില്‍ നിറയെ പല തരത്തിലുള്ള വാച്ചുകള്‍. വിരലുകളില്‍ മോതിരങ്ങളും. രണ്ടു ഷര്‍ട്ടുമിട്ട വിജയ് സേതുപതിയുടെ പുതിയ ഭ്രാന്തന്‍ ലുക്ക് കണ്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍.

താരത്തിന്റെ പുതിയൊരു സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് ആണിത്. കടൈസി വ്യവസായി എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് എം. മണികണ്ഠന്‍. കാക്കമുട്ടൈ എന്ന നിരൂപകപ്രശംസ നേടിയ ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സംവിധായകനാണ് മണികണ്ഠന്‍. ആണ്ടവന്‍ കട്ടളൈ ആണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ച അവസാന ചിത്രം.

മാനസിക നില തകര്‍ന്ന യുവാവായി വിജയ് സേതുപതി എത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ യോഗി ബാബുവാണ് നായകന്‍. റാഷി ഖന്നയാണ് നായിക. കൃഷിയും ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലവും പ്രധാന പ്രമേയമാകുന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി വി മണികണ്ഠന്‍ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നു.

