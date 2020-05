ആറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം തമിഴില്‍ തിരിച്ചു വരവിനൊരുങ്ങി സംവിധായകന്‍ കെ.എസ്. രവികുമാര്‍. സത്യരാജാണ് സിനിമയില്‍ പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

സത്യരാജിനെ കൂടാതെ വിജയ് സേതുപതി, പാര്‍ഥിപന്‍ എന്നിവരും സിനിമയിലുണ്ടെന്നാണ് അണിയറയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍. ആര്‍.ബി. ചൗധരിയായിരിക്കും സിനിമയുടെ നിര്‍മാണം. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളൊന്നും ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല. ജൂലൈയില്‍ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൂരിഭാഗവും ചെന്നൈയില്‍ തന്നെ ചിത്രീകരിക്കുമെന്നാണ് അറിയാന്‍ കഴിയുന്നത്.

സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ രജനികാന്ത് നായകനായ ലിങ്കയാണ് കെ.എസ്. രവികുമാര്‍ അവസാനം ചെയ്ത സിനിമ. ഈ സിനിമ ബോക്‌സോഫീസില്‍ വലിയ പരാജയമായിരുന്നു.

ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ മാസ്റ്ററാണ് വിജയ് സേതുപതിയുടെ ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന സിനിമ. വിജയും വിജയ് സേതുപതിയും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമയാണ് മാസ്റ്റര്‍.

