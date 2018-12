വിജയ് സേതുപതി ആദ്യമായി മലയാളത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന് പേരിട്ടു-മാര്‍ക്കോണി മത്തായി. ജയറാമിനൊപ്പമാണ് വിജയ് സേതുപതിയുടെ മലയാളത്തിലെ അരങ്ങേറ്റം. ജയറാമിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

സനില്‍ കളത്തില്‍, രജീഷ് മിഥില എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. സത്യം ഓഡിയോസ് ആദ്യമായി സിനിമാനിര്‍മാതാക്കളാവുകയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ. സത്യം മൂവീസ് എന്ന പേരിലുള്ള ബാനറില്‍ പ്രേംചന്ദ്രന്‍ എം.ജിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണം. അനില്‍ പനച്ചൂരാനും ബി കെ ഹരിനാരായണനും ചേര്‍ന്നെഴുതുന്ന വരികള്‍ക്ക് എം ജയചന്ദ്രന്‍ സംഗീതം നല്‍കുന്നു. ജനുവരിയില്‍ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

Content Highlights : Vijay Sethupathi and Jayaram new malayalam movie title launched Marcony Mathayi, marcony mathayi new film by Sanil kalathil