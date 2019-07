സിനിമയുടെ പ്രശസ്തിയില്‍ നിന്നും താരപരിവേഷത്തില്‍ നിന്നുമെല്ലാം മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും വിട്ടു നിര്‍ത്താന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായി വിജയ് സേതുപതി. ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് വിജയ് സേതുപതി ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞത്. മകന്‍ സൂര്യയെ സിനിമയില്‍ അഭിനയിപ്പിക്കാന്‍ താന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും സംവിധായകന്‍ അരുണ്‍കുമാറിന്റെ നിര്‍ബന്ധത്തിനു വഴങ്ങിയാണ് സിന്ദുബാദില്‍ സൂര്യയെ അഭിനയിപ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറായതെന്നും വിജയ് സേതുപതി പറഞ്ഞു.

'എന്റെ കുടുംബത്തെ സിനിമയില്‍ നിന്നും പ്രശസ്തിയില്‍ നിന്നുമൊക്കെ വിട്ടു നിര്‍ത്താന്‍ ബോധപൂര്‍വം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂര്യയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് എന്റെ തീരുമാനമല്ലായിരുന്നു. നാനും റൗഡി താന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയം കണ്ട് സംവിധായകന്‍ അരുണിനായിരുന്നു സൂര്യയെ ഈ ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിപ്പിക്കാന്‍ താത്പര്യം. ഇതിലെ റോളിലേക്ക് അവന്‍ ചേരുമെന്ന് അരുണിനുറപ്പായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സൂര്യയുടെ പിതാവെന്ന നിലയില്‍ അരുണിനോട് ഞാന്‍ ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കാന്‍ പറഞ്ഞു. കാരണം അവനീ പ്രശസ്തിയും സമ്മര്‍ദ്ദവുമെല്ലാം താങ്ങാനുള്ള പ്രായപൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ലെന്നു തന്നെയാണ് എനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും തോന്നിയിരുന്നത്. വേറെ ആരെങ്കിലും അഭിനയിപ്പിച്ചുകൂടെയെന്ന് ഞാന്‍ ചോദിച്ചു. എന്നാല്‍ അരുണ്‍ തീരുമാനത്തില്‍ ഉറച്ചു നിന്നു. സെറ്റില്‍ വച്ച് പല തവണ ഞാന്‍ സൂര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ബഹളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അരുണ്‍ ശാന്തനായാണ് അവനോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ. സൂര്യയ്ക്ക് അരുണിനെ വലിയ കാര്യമാണ്. അതുപോലെ അരുണിനു തിരിച്ചും.'

