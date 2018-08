അന്തരിച്ച തമിഴ്‌നാട് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാനിധിക്ക് ആദരവുമായി നടന്‍ വിജയ്. തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'സര്‍ക്കാരി'ന്റെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയിലായിരുന്ന താരം തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് ചെന്നൈയില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയത്. രാവിലെ നാല് മണിയോടെ വിമാനമിറങ്ങിയ വിജയ് നേരെ പോയത് മറീന ബീച്ചിലുള്ള കരുണാനിധിയുടെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിലേക്കാണ്.

ലാസ് വെഗാസില്‍ നിന്നും 22 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട ഫ്‌ളൈറ് യാത്രയ്ക്കൊടുവിലാണ് വീട്ടില്‍ പോലും പോകാതെ വിജയ് കലൈഞ്ജര്‍ക്ക് ആദരമര്‍പ്പിക്കാന്‍ എത്തിയത്. വിജയ് കരുണാനിധിയുടെ സ്മൃതി മണ്ഡപം സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകര്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തേ കരുണാനിധിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി സര്‍ക്കാരിന്റെ യു.എസിലെ ചിത്രീകരണം ഒരു ദിവസം നിര്‍ത്തിവച്ചിരുന്നു. സണ്‍ പിക്ചേഴ്സ് ബിഗ് ബജറ്റില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് എ.ആര്‍ മുരുഗദോസ് ആണ്. കീര്‍ത്തി സുരേഷും വരലക്ഷ്മിയുമാണ് നായികമാര്‍. രാധ രവി, പാല കറുപ്പയ്യ, യോഗി ബാബു എന്നിവര്‍ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എ.ആര്‍ റഹ്മാന്റേതാണ് സംഗീതം. ചിത്രത്തില്‍ പുതിയ ഗെറ്റപ്പിലാണ് വിജയ് എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ 80 ശതമാനം ചിത്രീകരണമാണ് പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിലാണ് അടുത്ത ഷെഡ്യൂള്‍

Content Highlights : vijay pays his last respects to karunanidhi at marina vijay sarkar movie u.s schedule