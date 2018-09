ഇളയ ദളപതി വിജയ് നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം സര്‍ക്കാരിലെ ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ ഇറങ്ങി. സിംതാങ്കരന്‍ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ ആണ് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ പാട്ടുകള്‍ക്ക് ഈണം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് സംഗീത വിസ്മയം എ.ആര്‍ റഹ്മാനാണ്.

വിജയ്, കീര്‍ത്തി സുരേഷ് എന്നിവര്‍ ന്യത്തം ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളാണ് ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോയില്‍ ഉള്ളത്. വിവേകാണ് ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബംബാ ബാകിയ, വിപിന്‍ അനേജ, അപര്‍ണ്ണ നാരായണന്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിജയുടെ ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ റിലീസ് ചെയ്ത മെര്‍ലസലിനു വേണ്ടിയും സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ചത്‌ എ.ആര്‍ റഹ്മാനായിരുന്നു. തുപ്പാക്കി, കത്തി എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം എ.ആര്‍ മുരുഗദോസ് -വിജയ് ടീം ഒന്നിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് സര്‍ക്കാര്‍.

പാപ്രി ഘോഷ്, പ്രേം കുമാര്‍, യോഗി ബാബു, രാധ രവി എന്നിവരും മുഖ്യവേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രം ദീപാവലിക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും.

