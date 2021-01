ചെന്നൈ: പൊങ്കല്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ റിലീസിന് മുന്നോടിയായി തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിയേറ്ററുകളില്‍ 100% സീറ്റുകളിലും ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവില്‍ ഇടപ്പെട്ട് കേന്ദ്രം. തീരുമാനം റദ്ദാക്കണമെന്ന്‌ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2005 ലെ ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ജനുവരി 31 വരെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മാസ്റ്റര്‍, സിമ്പുവിന്റെ ഈശ്വരന്‍ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ റിലീസ്‌ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുകയാണ്.

തിയേറ്ററുകളില്‍ 100 ശതമാനം കാണികളെ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടന്‍ വിജയ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നും അഭ്യൂഹമുണ്ട്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉത്തരവ് വന്നത്. ഇതിനെതിരേ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരടക്കം ഒട്ടനവധിപേര്‍ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. അരവിന്ദ് സ്വാമി, കസ്തൂരി തുടങ്ങിയ സിനിമാപ്രവര്‍ത്തകരും സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിനെ വിമര്‍ശിച്ചു.

തമിഴ്‌നാട് കഴിഞ്ഞാല്‍ തമിഴ്ചിത്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണി കേരളമാണ്. 50 ശതമാനം ആളുകളെ തീയേറ്ററുകളില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കാമെന്ന് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നുവെങ്കിലും സഹായ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കാതെ തിയറ്ററുകള്‍ തുറക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കേരള ഫിലിം ചേംബറിന്റെ തീരുമാനം. മുന്‍പു നല്‍കിയ നിവേദനങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ച് എത്രയും വേഗം പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്നും ചേംബര്‍ നിര്‍വാഹകസമിതി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ 10 മാസമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തിയറ്ററുകള്‍ ഈ മാസം 5 മുതല്‍ തുറക്കാമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍, ഭീമമായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത മൂലം തിയറ്ററുകള്‍ തുറക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഫിലിം ചേംബര്‍ വിലയിരുത്തി. 50 % സീറ്റ് മാത്രമാകുമ്പോള്‍ വരുമാനം കുറയും. മാത്രവുമല്ല പ്രദര്‍ശന സമയം രാവിലെ 9 മുതല്‍ രാത്രി 9 വരെയായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയാല്‍ സെക്കന്‍ഡ് ഷോ നഷ്ടപ്പെടും തുടങ്ങിയ ആശങ്കകളാണ് തിയേറ്റര്‍ അധികൃതകര്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്.

Content Highlights: set back for Master Eeswaran after home ministry asks Tamilnadu Goverment to revoke decisions of allowing 100 % occupancy in theatres