ആരാധകർ തമ്മിലുള്ള പോരിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ട ദാരുണം സംഭവം തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. കൊറോണ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് രജനികാന്ത് ആണോ വിജയ് ആണോ കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയത് എന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

എന്നാലിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള മോശം വാർത്തയല്ല, ഒരു ആരാധകന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ്. മധുരെെയിലുള്ള ​നാ​ഗരാജ് എന്ന ആരാധകനാണ് കഥയിലെ നായകൻ. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ആരാധകർക്കായി വിജയ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലിട്ട് നൽകിയ 5000 രൂപ കാലുകൾ തളർന്ന ശശികുമാർ എന്ന അജിത്ത് ആരാധകന് നൽകിയാണ് ​നാ​ഗരാജ് മാതൃകയായത്.

'എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ മോശം സാഹചര്യത്തിലാണ് ശശികുമാർ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ പണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നു'- നാ​ഗരാജ് പറഞ്ഞതായി തമിഴ്മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

