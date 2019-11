തൊടുപുഴ: തമിഴ്സിനിമയിലെ 'ഏഴൈ കാപ്പവനാ'ണ് ഇളയദളപതി വിജയ്. 'രക്ഷക' സിനിമകളുടെ ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസഡര്‍. പക്ഷെ, പഞ്ചകര്‍മ ചികിത്സയ്‌ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സിനിമകളിലെ ആവേശം തളര്‍ന്നുകിടന്നൊരു എട്ട് വയസ്സുകാരനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന കഥ വിജയ് പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

തേനി ഉത്തമപാളയം സ്വദേശി ജയകുമാറിന്റെയും ഭാനുവിന്റെയും മൂത്തമകന്‍ സെബാനെന്ന സെബാസ്റ്റ്യനാണ് പഞ്ചകര്‍മ ചികിത്സയ്‌ക്കൊപ്പം വിജയ്യുടെ പാട്ടും ഡയലോഗും കേട്ടും കണ്ടും പിച്ചവെക്കുന്നത്.

പ്രസവസമയത്ത് തലച്ചോറിനേറ്റ ക്ഷതംകാരണം സെബാന് സംസാരിക്കാനോ നടക്കാനോ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. പ്രതികരണ ശേഷിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പല ആശുപത്രിയിലും കാണിച്ചെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനവും കിട്ടിയില്ല. ഒന്നേകാല്‍ വര്‍ഷം മുമ്പാണ് കേട്ടറിഞ്ഞ് തൊടുപുഴ കാരിക്കോട്ടെ ജില്ലാ ആയുര്‍വേദാശുപത്രിയിലെത്തുന്നത്.

പഞ്ചകര്‍മ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോ.സതീഷ് വാര്യരുടെയും ആയുര്‍വേദ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ലാലിന്റെയും നേതൃത്വത്തില്‍ ചികിത്സയും തുടങ്ങി. ഇതിനിടെയാണ് ഡോക്ടര്‍ അക്കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. സംസാരശേഷിയോ ചലനശേഷിയോ ഇല്ലാത്ത സെബാന്‍ വിജയ് യുടെ 'കത്തി' എന്ന സിനിമയിലെ 'സെല്‍ഫി പുള്ളെ' എന്ന 'ഇടിപ്പന്‍' പാട്ട് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിജയ്യുടെ പാട്ടും തീപ്പൊരി ഡയലോഗുകളും യു ട്യൂബില്‍ പ്ലേ ചെയ്തായി ഉഴിച്ചിലും വ്യായാമവുമൊക്കെ. ഡോക്ടര്‍മാരും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുമൊക്കെ വിജയ്യുടെ സ്‌റ്റൈലില്‍ കുശലം ചോദിക്കുകയും മരുന്നുകൊടുക്കുകയുംകൂടി ചെയ്തപ്പോള്‍ സെബാന്‍ ഹാപ്പി. മരുന്നൊക്കെ മടിയില്ലാതെ കുടിച്ചു.

'വിജയ് ഫാക്ടര്‍' കാരണം കരുതിയതിലും വേഗം ചികിത്സ ഫലിച്ചുവെന്ന് ഡോ.സതീഷ് വാര്യര്‍ പറയുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ആരുടെയെങ്കിലും കൈപ്പിടിച്ച് പിച്ചവെക്കാനും കുഞ്ഞുവാചകങ്ങള്‍ സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങി. 'വിജയ് മാമ'യെയും 'ബിഗില്‍'എന്ന പുതിയ പടവും കാണണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ആഗ്രഹം.

ബിഗിലിലെ അച്ഛന്‍ വിജയ്യും മോന്‍ വിജയ്യും ഒരുമിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന ഫോട്ടോയും മാറോടടക്കിയാണ് അവന്‍ നടക്കുന്നതും.

സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഉള്‍പ്പെടെ തുടര്‍ചികിത്സ നല്‍കിയാല്‍ സെബാന് കൂടുതല്‍ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് ഡോക്ടര്‍ പറയുന്നു. പക്ഷെ, അതിന് വലിയ െചലവുണ്ടാകും. മേസ്തിരിപ്പണിക്കാരനായ ജയകുമാറിന് അത് താങ്ങാവുന്നതിലും ഏറെയാണ്.

Content Highlights:Vijay factor and panchakarma treatment help child to get in to Normal life, Vijay fan seban, Bigil Movie