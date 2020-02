സ്റ്റൈലും വസ്ത്രധാരണവും കൊണ്ട് എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തനായി നില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തെന്നിന്ത്യന്‍ യുവതാരം വിജയ് ദേവരകൊണ്ട. മെറ്റ് ഗാലകളിലും മറ്റു അവാര്‍ഡ് നിശകളിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വസത്രധാരണത്തിലൂടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ സാധാരണ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത് ബോളിവുഡ് താരം രണ്‍വീര്‍ സിങും പ്രിയങ്കാ ചോപ്രയുമാണ്. പരീക്ഷണങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും ട്രോളുകള്‍ക്ക് വഴിവെയ്ക്കാറുമുണ്ട്.

എന്നാല്‍ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ പുതിയ സ്റ്റൈലിനെ ആര്‍പ്പുവിളിച്ചും വിസിലടിച്ചുമാണ് ആരാധകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. തലയില്‍ കെട്ടും ലുങ്കിയും ഷര്‍ട്ടുമിട്ട് സാധാരണക്കാർക്കിടയിലേക്ക് വളരെ സാധാരണക്കാരനായിട്ടാണ് വിജയ് എത്തിയത്.

പ്രണയദിന റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന പുതിയ സിനിമയായ വേള്‍ഡ് ഫെയ്മസ് ലൗവറിന്റെ പ്രീ റിലീസ് ഇവന്റിന് പങ്കെടുക്കാന്‍ വിശാഖപട്ടണത്ത് എത്തിയതായിരുന്നു വിജയ്. സിനിമയിൽ സഹതാരമായ നടി റാഷി ഖന്നയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

ആരാധകരുടെ പള്‍സറിഞ്ഞ് അവരോടടുത്ത് നില്‍ക്കാന്‍ വിജയ്ക്കറിയാം, ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള മാസ് എന്നെല്ലാമാണ് ആരാധാകര്‍ വിജയ്‌ന്റെ ലുങ്കി ലുക്കിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്.

Thankyou Vizag for all your love! You have our heart!! ♥️ #WorldFamousLover#WFLfromtomorrowpic.twitter.com/HuPudFH6Sn