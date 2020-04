തെലുങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇടത്തരക്കാരെ സഹായിക്കാന്‍ ഔന്നരക്കോടിയോളം രൂപ സമാഹരിച്ച് നടന്‍ വിജയ് ദേവെരകൊണ്ട. നടന്റെ പേരിലുള്ള ദ ദേവെരകൊണ്ട ഫൗണ്ടേഷനാണ് ധനസമാഹരണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്.

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് നടന്‍ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഭാവനകള്‍ https://thedeverakondafoundation.org. എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. നടന്‍ കാര്‍ത്തികേയ ഒരു ലക്ഷം നല്‍കിയിരുന്നു. സംവിധായകന്‍ കൊരട്ടാല ശിവയും സംഭാവന നല്‍കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വീഡിയോയും നടന്‍ ട്വീറ്റിനൊപ്പം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ജീവിതത്തില്‍ തനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്കെങ്കിലും ജോലി നല്‍കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് വിജയ് വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു. അതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടന്നു വരികയാണെന്നും നടന്‍ അറിയിക്കുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് ലോക്ഡൗണിനെത്തുടര്‍ന്ന് തന്റെ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഹൗസിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശമ്പളം നല്‍കുന്നതിന്റെ തിരക്കുകളിലായിരുന്നു താനെന്നും നടന്‍ പറയുന്നു. ലോക്ഡൗണിനെ നേരിടാന്‍ സാമ്പത്തികപരമായി നേരത്തെ തയ്യാറെടുത്തിരുന്നില്ലെന്നും വിജയ് ദേവെരകൊണ്ട പറയുന്നു.

