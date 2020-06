രാജ്യം മുഴുവന്‍ ലോക്ക്ഡൗണിലായിട്ട് ഒന്നര മാസത്തോളം പിന്നിടുമ്പോള്‍, നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനായി സഹായം തേടുന്നത്. അവശ്യ സാധനങ്ങളായ അരി, പച്ചക്കറി, മരുന്നുകള്‍ തുടങ്ങിയവ പോലും മേടിക്കാന്‍ കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സഹായഹസ്തമായിരിക്കുകയാണ് തെലുങ്ക് നടന്‍ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട.

മിഡില്‍ ക്ലാസ് ഫണ്ട് എന്ന പേരില്‍ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ തുടങ്ങിയ ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് നടന്‍ മാറ്റി വെച്ചത് 25 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ സിനിമാ സുഹൃത്തുക്കളെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഇതിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് നിരവധി സംഘടനകളും വ്യക്തികളും മറ്റു ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തകരും ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാനായി മുന്നോട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ 1.7 കോടി രൂപയാണ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ സമാഹരിച്ചത്. ഇതുപയോഗിച്ച് 17000 കുടുംബങ്ങള്‍ക്കാണ് സഹായം എത്തിക്കാനായത്.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനായാണ് മിഡില്‍ ക്ലാസ് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോള്‍ ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജീവിതം സാധാരണ ഗതിയിലേക്ക് വന്നുതുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ഫണ്ടിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം ജൂണ്‍ 2 മുതല്‍ നിര്‍ത്തിയെന്നും ഫൗണ്ടേഷന്‍ ട്വീറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.

Final Report - #MiddleClassFund



A snapshot of the work we did over the last 36 days.



We thank our donors, the volunteers, our team, and everyone involved for making this one big mass middle class movement!



Thank you ❤️🤗#TDF #MCF pic.twitter.com/eKqTByv6zm