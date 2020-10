പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയ തെലങ്കാനക്കായി സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച്​ ​ നടൻ വിജയ്​ ദേവരകൊണ്ട. ഹൈദരാബാദ് അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങളില്‍ പെയ്ത ശക്തമായ മഴയില്‍ നിരവധി പേരാണ് മരിച്ചത്.

‘ഞങ്ങള്‍ കേരളത്തിനായും ചെന്നൈക്കായും സൈന്യത്തിനായും ഒരുമിച്ച് നിന്നു, കോവിഡിന്‍റെ സമയത്ത് പലകാര്യങ്ങള്‍ക്കും ഞങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് നിന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഞങ്ങളുടെ നഗരവും ജനങ്ങളും സഹായം തേടുകയാണ്,’ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട ട്വീറ്റില്‍ കുറിച്ചു. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വിജയ് ദേവര കൊണ്ട സംഭാവനയായി നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

2018ല്‍ കേരളത്തെ പ്രളയം പിടിച്ചുലച്ചപ്പോൾ 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് കേരളത്തിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ദേവരകൊണ്ട നല്‍കിയത്.

We came together for Kerala

We came together for Chennai

We came together for the Army

We came together in huge numbers for each other during Corona

This time our city and our people need a helping hand..#HyderabadRains pic.twitter.com/pahnuNTXfi