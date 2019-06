ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിന്റെ ബാനറില്‍ വിജയ് ബാബു നിര്‍മിച്ച് അനീഷ് അന്‍വര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ഗ്യാംങ്‌സ് ഓഫ് ബന്തടുക്ക. ചിത്രത്തിലേക്കായി അഭിനേതാക്കളെ തേടുകയാണ് വിജയ് ബാബു. നിര്‍മാതാവിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് വിവരം പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

താന്‍ കേട്ടതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ആക്ഷന്‍ തിരക്കഥയാണ്‌ ഈ ചിത്രത്തിന്റേതെന്ന് വിജയ് ബാബു പറയുന്നു. ഈ ചിത്രം ചെയ്യാമെന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്നും നിര്‍മാതാവ് അറിയിച്ചു. 25നും 55നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള പതിനഞ്ചോളം കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്കായി അഭിനേതാക്കളെ തേടുന്നു എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കളരി, മറ്റ് ആയോധന മുറകള്‍, തീയേറ്റര്‍ പരിചയം എന്നിവയില്‍ പ്രാഗല്‍ഭ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണനയുണ്ടെന്നും പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ഫോട്ടോ സഹിതം നേരിട്ട് ഓഡീഷനില്‍ എത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും പറയുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ പോസ്റ്റര്‍ കാണുക.

