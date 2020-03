ചെന്നൈ: പൗരത്വഭേതഗതി നിയമത്തിനെതിരേ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി നടന്‍ വിജയ്. മാസ്റ്റര്‍ സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിലാണ് വിജയ് നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നിയമം ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കരുത്. സര്‍ക്കാര്‍ സ്വന്തം താല്‍പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിയമം ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ പിന്തുടരാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്.

ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡിന് ശേഷം വിജയ് പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ പൊതുപരിപാടിയായിരുന്നു ഇത്. ബിഗില്‍ എന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്‍ന്നുവന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു റെയ്ഡ്. എന്നാല്‍ പരിശോധനയില്‍ അനധികൃതമായി ഒന്നും കണ്ടെടുക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ആദായനികുതി വകുപ്പ് ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് നല്‍കി. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിജയിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

''റെയ്ഡുകളില്ലാത്ത ആ പഴയ ജീവിതം എനിക്ക് വേണം. സമാധാനമുള്ള ആ പഴയ ജീവിതം തിരിച്ചു ലഭിക്കണം. ശത്രുക്കളെ സ്‌നേഹം കൊണ്ട് നേരിടും എതിര്‍പ്പുകളെ വിജയം കൊണ്ട് കീഴ്‌പ്പെടുത്തും''- വിജയ് പറഞ്ഞു.

കൊറോണ ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അധികം ജനപങ്കാളിത്തമില്ലാതെ ഒരു സ്വകാര്യ ഹോട്ടലില്‍ വച്ചായിരുന്നു മാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ചടങ്ങ്. കറുപ്പ് സ്യൂട്ട് ധരിച്ച് ചടങ്ങിനെത്തിയ വിജയിനെ ആവേശഭരിതരായി ആര്‍ത്തു വിളിച്ച് ആരാധകര്‍ സ്വാഗതം ചെയ്തു. തന്റെ സുഹൃത്ത് അജിത്തിനെ പോലെയാണ് താന്‍ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ജനക്കൂട്ടം ആര്‍ത്ത് വിളിച്ചു.

സംവിധായകന്‍ ലോകേഷ് കനകരാജ്, വിജയ് സേതുപതി, സംഗീത സംവിധായകന്‍ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര്‍, മാളവിക മോഹനന്‍ തുടങ്ങി അഭിനേതാക്കളും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരും ചടങ്ങില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

കാര്‍ത്തി കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായെത്തിയ കൈദിയ്ക്ക് ശേഷം ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് മാസ്റ്റര്‍. ഒരു സ്‌കൂള്‍ പ്രൊഫസറുടെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ വിജയ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. വില്ലന്‍ വേഷത്തിലാണ് വിജയ് സേതുപതിയെത്തുന്നത്. ആന്‍ഡ്രിയ, ശന്തനു ഭാഗ്യരാജ്, അര്‍ജുന്‍ ദാസ്, ശ്രീനാഥ്, സഞ്ജീവ് ഗൗരി കൃഷ്ണന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ അഭിനയിക്കുന്നു. സത്യന്‍ സൂര്യനാണ് ഛായാഗ്രഹണം. സേവ്യര്‍ ബ്രിട്ടോ ആണ് നിര്‍മാണം. ഏപ്രിലില്‍ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും.

