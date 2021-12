2021 ൽ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഏറ്റവും അധികം ട്വീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട തെന്നിന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ട് ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യ. നടന്മാരിൽ വിജയ് ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോൾ കീർത്തി സുരേഷ് ആണ് നടിമാരുടെ പട്ടികയിൽ മുന്നിലുള്ളത്.

തെലുങ്ക് താരം പവൻ കല്യാൺ ആണ് നടന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. മഹേഷ് ബാബു, സൂര്യ, ജൂനിയർ എൻടിആർ, അല്ലു അർജുൻ, രജനീകാന്ത്, രാം ചരൺ, ധനുഷ്, അജിത് കുമാർ എന്നിവരാണ് യഥാക്രമം പട്ടികയിൽ‌ മുന്നിലെത്തിയ പത്ത് നടന്മാർ.

പൂജ ഹെഗ്ഡെ, സമാന്ത, കാജൽ അഗർവാൾ, മാളവിക മോഹൻ, രാകുൽ പ്രീത്, സായി പല്ലവി, തമന്ന, അനുഷ്ക ഷെട്ടി, അനുപമ പരമേശ്വരൻ എന്നിവരാണ് ആദ്യ പത്ത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയ നായികമാർ.

2021’s most Tweeted about actors in South Indian entertainment ❤️ pic.twitter.com/EwpGkshZok

ബോളിവുഡ് നായകന്മാരിൽ മുന്നിൽ സോനു സൂദ് എത്തിയപ്പോൾ അക്ഷയ് കുമാർ, സൽമാൻ ഖാൻ,ഷാരൂഖ് ഖാൻ, അമിതാഭ് ബച്ചൻ തുടങ്ങിയവർ ആദ്യ അഞ്ചിൽ എത്തി. ബോളിവുഡ് നായികമാരുടെ പട്ടികയിൽ മുന്നിലുള്ളത് ആലിയ ഭട്ട് ആണ്. പ്രിയങ്ക ചോപ്ര, ദിഷ പഠാനി, ദീപിക പദുക്കോൺ, അനുഷ്ക ശർമ തുടങ്ങിയവരാണ് യഥാക്രമം പട്ടികയിൽ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്.

y’all couldn’t stop Tweeting about them and we understand 😊 pic.twitter.com/oSeU7Rmucv