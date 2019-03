മീടൂ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ തരംഗമായ സമയത്ത് സിനിമാലോകം മൗനത്തിലായിരുന്നുവെന്ന വിമര്‍ശനവുമായി നടന്‍ സിദ്ധാര്‍ഥ്. നടി നയന്‍താരക്കെതിരേ നടന്‍ രാധാ രവി നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വിവാദമായ സാഹചര്യത്തില്‍ സിനിമാസംഘടനകളടക്കം നടിക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത് വന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിദ്ധാര്‍ഥിന്റെ വിമര്‍ശനം. നയന്‍താരയ്ക്ക് ആദ്യം പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അവരുടെ കാമുകനും സംവിധായകനുമായ വിഘ്‌നേഷ് ശിവനാണ്. വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ബാധിക്കുന്ന അവസരത്തില്‍ മാത്രം പ്രതികരിക്കുന്നത് കാപട്യവും ഭീരുത്വവുമാണെന്ന് സിദ്ധാര്‍ഥ് പറഞ്ഞു. ഇതിന് മറുപടിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് വിഘ്‌നേഷ് ശിവന്‍.

'സിദ്ധാര്‍ഥിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് എല്ലാ ബഹുമാനവും വച്ച് പുലര്‍ത്തി ഞാന്‍ മറുപടി നല്‍കുന്നു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന മൗനം മീ ടൂവിന് എതിരാണെന്ന തരത്തില്‍ ഒരിക്കലും വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്.

സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ഉന്നമനത്തിനും പ്രവര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടിയാണ് നയന്‍താര. സിനിമയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും അവര്‍ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ നടിയാണ് നയന്‍താര. അതിന്റെ വ്യാപ്തി ട്വിറ്ററിനേക്കാള്‍ വലുതാണ്.

ഒരുപാട് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്തുണ അവര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ജോലി നല്‍കാന്‍ മുന്‍കൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ മീ ടൂ വിന് ഇരയായവരുമുണ്ട്. യഥാര്‍ഥ ലോകത്ത് അവര്‍ ഇത്ര കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടും അത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതില്‍ അവര്‍ക്ക് അവരുടേതായ കാരണങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ മൗനം പാലിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റക്കാരണം കൊണ്ട് അവരെ വിലയിരുത്തുന്നത് വേദനാജനകമായ കാര്യമാണ്- വിഘ്‌നേഷ് ശിവന്‍ കുറിച്ചു.

ഒടുവില്‍ സിദ്ധാര്‍ഥ് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തി. താന്‍ പറയാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ വേണ്ട വിധത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കാന്‍ ആ ട്വീറ്റിലൂടെ സാധിച്ചില്ലെന്നും. സ്ത്രീകളോടും അക്രമത്തെ അതിജീവിച്ചവരോടുമുള്ള ബഹുമാനാര്‍ഥം ആ ട്വീറ്റ് നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും സിദ്ധാര്‍ഥ് പറഞ്ഞു.

I was shocked that my entire fraternity was either silent or cynical about the #MeToo movement; I silently rued the fact that it would take only the anger of a powerful woman to make the sleeping wake up. If you speak up only when your own are affected, it's not called bravery. — Siddharth (@Actor_Siddharth) March 24, 2019

With all due respect to you @Actor_Siddharth and ur opinion .. pic.twitter.com/C8uo2DDlzg — Vignesh Shivan (@VigneshShivN) March 25, 2019

My last tweets fail to communicate what I feel clearly, owing to me needing more words to clarify them. I'm deleting them out of respect to women and survivors. There is no need for muddled statements from men like me at this stage. The #metoo movement is more important. Sorry. — Siddharth (@Actor_Siddharth) March 25, 2019

