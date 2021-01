അന്തരിച്ച പ്രിയനടൻ കലാഭവൻ മണിയെപ്പറ്റി യൂട്യൂബ് വ്ളോഗർമാർ കള്ളങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റാതായിരിക്കുന്നുവെന്നും സഹോദരനും നർത്തകനുമായ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ. മണിച്ചേട്ടന്റെ വീട് കാണാനും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുമായി ചാലക്കുടിയിലേക്ക് നിരവധി ആളുകളാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ ചിലത് ഇതിനുപിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്.' അദ്ദേഹം പറയുന്നു. വ്ളോഗർമാർ മണിച്ചേട്ടനെപ്പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമല്ലെന്നും അവർക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് ചാനലിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതെന്നും രാമകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മണിച്ചേട്ടന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയെപ്പറ്റി പ്രചരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമല്ല. ആ ഓട്ടോ മണിച്ചേട്ടന്റെയല്ല, ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ വേലായുധൻ ചേട്ടന്റെ മകനുവേണ്ടി വാങ്ങിക്കൊടുത്ത വണ്ടിയാണ് അത്.' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാരവനെപ്പറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ മാനസികമായി വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും രാമകൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മണിച്ചേട്ടന്റെ വീടിനു മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദൃശ്യനായ ഒരാൾ നോക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള കുപ്രചരണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. മണിച്ചേട്ടൻ ആരുടെ അടുത്തുനിന്നും നാടൻ പാട്ടുകൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വ്ളോഗർമാർ കാഴ്ചക്കാരെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം അസത്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും രാമകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. വ്ളോഗർമാർ ദയവു ചെയ്ത് അസത്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു.





Content highlights :video of rlv ramakrishnan talk about kalabhavan and youyube vloggers