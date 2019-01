വന്താ രാജാവാ താന്‍ വരുവേന്‍' എന്ന തന്റെ പുതിയ ചിത്രം റിലീസാകുന്ന ദിവസം ആരാധകരോട് തന്റെ കട്ടൗട്ടില്‍ ബക്കറ്റ് നിറച്ചു പാലഭിഷേകം നടത്താന്‍ പറഞ്ഞതിന് പുലിവാല് പിടിച്ചു നടന്‍ ചിമ്പു. നടനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പാല്‍ വ്യാപാരി അസോസിയേഷന്‍.

അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബിഹൈന്റ്വുഡ്‌സിനോട് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ. പുതിയ ചിത്രം റിലീസാവുന്ന ആദ്യ ദിവസം ആരാധകരോട് പാലഭിഷേകം നടത്തി വലിയ രീതിയില്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ചിമ്പു പോസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് ഞങ്ങള്‍ പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നത്. ചില സമയങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കു പോലും പാല്‍ നല്‍കാന്‍ തികയുന്നില്ല. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം കാലങ്ങളായി പിന്‍തുടരുന്ന ഈ പാലഭിഷേകം നിര്‍ത്തണമെന്നാവശ്യവുമായി 2015 മുതല്‍ അധികൃതരെ സമീപിക്കുന്നതാണ്. ഇതുവരെ ഒരു നടനും പാലഭിഷേകം നടത്തണമെന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് രംഗത്തു വന്നിട്ടില്ല. ചിമ്പു മാത്രമാണ് അതു ചെയ്തത്.

ചിമ്പുവിന്റെ ഫാന്‍സും മറ്റു നടന്‍മാരുടെ ഫാന്‍സും തമ്മില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കും. ആളുകള്‍ക്കിടയില്‍ കലാപമുണ്ടാക്കും. പേട്ടയും വിശ്വാസവും ഒരേ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്ത അവസരത്തില്‍ ഒരുപാടു സ്ഥലങ്ങളില്‍ അക്രമങ്ങളുണ്ടായി. പാലഭിഷേകത്തിനിടയില്‍ ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ പാലഭിഷേകത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റു തന്നെയാണ്.

രാത്രികാലങ്ങളില്‍ പാല്‍പാക്കറ്റുകള്‍ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറുകളുടെ സിനിമകള്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അന്നു മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നവയുടെ എണ്ണം കൂടും. ഇപ്പോള്‍ ചിമ്പുവിനെപ്പോലെയുള്ള നടന്‍മാര്‍ പാലഭിഷേകം ചെയ്യൂ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു രംഗത്തു വരുമ്പോള്‍ പ്രശ്‌നം വീണ്ടു വഷളാവുകയാണ്. രാത്രി പെട്രോളിങ്ങിലൂടെയും മറ്റും പാല്‍ക്കടകള്‍ക്കു കൂടുതല്‍ സുരക്ഷ ഉറപ്പു നല്‍കണമെന്നാണ് പോലീസിനോട് ഞങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

വന്താ രാജാവാ താന്‍ വരുവേന്‍' എന്ന തന്റെ പുതിയ ചിത്രം റിലീസാകുന്ന ദിവസം വേറെ ലെവലില്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ ആരാധകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള ചിമ്പുവിന്റെ വീഡിയോ വൈറലായിരുന്നു. ഇതു വരെ ആരും വയ്ക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഫഌ്‌സും കട്ടൗട്ടും വയ്ക്കണമെന്നും പാല്‍ കവറിനു പകരം ബക്കറ്റിലാക്കി തന്നെ ഒഴിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്ത് വേറെ ലെവലില്‍ തന്നെ ആഘോഷിക്കണമെന്നും വീഡിയോയിലൂടെ ചിമ്പു ആവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights : actor Chimbu asking fans to do paalabhishekam on his cutout, TN milk dealer's association police complaint