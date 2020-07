നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയാതെ ദുബായിൽ കുടുങ്ങി ദുരിതത്തിലായ പ്രവാസികളെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ സൗജന്യമായി എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവും കാവ്യ ഫിലിംസ് ഉടമയുമായ വേണു കുന്നപ്പിള്ളി. ജൂലെെ 9 നാണ് ദുബായിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് ചാർട്ടേഡ് വിമാനം പുറപ്പെടുക.

ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുരിതത്തിലായി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ‌ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദീര്‍ഘകാലമായി അസുഖം ബാധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കുമാണ് മുൻ​ഗണന.

താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് Kavyafilm999@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാം.

