ബോളിവുഡ് താരം അനില്‍ കപൂറും തെന്നിന്ത്യന്‍ നായകന്‍ മാധവനും മുതല്‍ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയനായകരായ ടൊവിനോ തോമസും ബിജുമേനോനും വരെ. സംവിധായകരില്‍ പ്രിയദര്‍ശനിലും ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോനിലും തുടങ്ങുന്ന വമ്പന്മാരുടെ നിര. മഞ്ജുവാര്യരും സൗബിനും ആദ്യമായി പ്രധാനവേഷങ്ങളില്‍ ഒരുമിക്കുന്ന 'വെള്ളരിക്കാ പട്ടണ'ത്തിന് ആശംസനേര്‍ന്നത് ഇന്ത്യന്‍സിനിമയുടെ വിവിധമേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഞായറാഴ്ചയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തുവന്നത്.

All the best for #VellarikkaPattanam @Mvettiyaar!! Wishing you all the success!@manjuwarrier4 @soubinshahir pic.twitter.com/9bO6k1VEZQ